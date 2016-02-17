Оптимизация сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт8 заявок189 просмотров

Есть сайт, онлайн кинотеатр на вордпресс, время загрузки сайта по разным тестам 10-16 секунд.

Нужно найти причину такой долгой загрузки и по максиму это оптимизировать.

Вплоть до смены хостинга, но хочу разобраться в этой проблеме.

WordPress
9 лет назад
Igrokxpx
Игорь 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

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