Оптимизировать работу сайта на WordPress

Добрый день, есть сайт "th egoo dlife .ru" (без пробелов). Он на движке WordPress и на хостинге, рекомендованном со стороны WordPress - Bluehost.com. Почему-то сайт сильно тормозит при работе. Включено несколько стандартных плагинов, в том числе плагин, улучшающий работу сайта - WP Super Cache, но даже несмотря на него сайт сильно тормозит. Подозреваю, что дело в шаблоне сайта.

Нужно выяснить, в чем проблема, устранить проблему, чтобы ускорилась работа сайта.

Пишите цены, сроки.