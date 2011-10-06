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Оптимизировать работу сайта на WordPress
Добрый день, есть сайт "th egoo dlife .ru" (без пробелов). Он на движке WordPress и на хостинге, рекомендованном со стороны WordPress - Bluehost.com. Почему-то сайт сильно тормозит при работе. Включено несколько стандартных плагинов, в том числе плагин, улучшающий работу сайта - WP Super Cache, но даже несмотря на него сайт сильно тормозит. Подозреваю, что дело в шаблоне сайта.
Нужно выяснить, в чем проблема, устранить проблему, чтобы ускорилась работа сайта.
Пишите цены, сроки.
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