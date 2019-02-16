Оптимизировать сайт и подключить recaptcha

Тестирование сайтовЗакрыт3 заявки175 просмотров
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Есть простой лендинг, нужно оптимизировать его по PageSpeed Insights и подключить к форме гугл капчу. Желательно сделать уже сегодня, максимум до завтра.

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5 лет назад
BronzanRu
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад