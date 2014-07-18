Существующему более 5 лет вэб-проекту требуется тестировщик модулей и компонент написанных для Joomla и PHPBB3. Задачи - Функциональное тестирование новых модулей (компонент) для Joomla и PHPBB3 (по документации или без неё). Написание ...
Оптимизировать сайт на Wordpress
Сайт еще не доделан, но уже медленно грузится. Нереально тяжелый, хотя пустой.
Нужен толковый фрилансер, который все откорректирует.
Компании и группы - не интересуют.
Только фрилансеры.
Оплата исключительно в ЯД.
Сайт по запросу.
Заявки фрилансеров
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