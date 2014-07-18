Оптимизировать сайт на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт6 заявок191 просмотр

Сайт еще не доделан, но уже медленно грузится. Нереально тяжелый, хотя пустой.

Нужен толковый фрилансер, который все откорректирует.

Компании и группы - не интересуют.

Только фрилансеры.

Оплата исключительно в ЯД.

Сайт по запросу.

WordPress
11 лет назад
bmwkarlson
Владимир 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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