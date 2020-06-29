Просмотреть вебвзор на сайте за три дня и подготовить отчет, с анализом, почему люди уходят с сайта и выявить слабые стороны в юзабилити.
Протестировать сделанный по ТЗ сайт на Вордпрессе
Есть ТЗ в виде макетов https://drive.google.com/drive/folders/1sBQ_Dz4ZGvOYJPDAHnMl3VTGehADr4mK?usp=sharing
Есть разработанный сайт на Вордпрессе по этим макетам http://danceclubb.beget.tech/
Нужно:
1. Проверить соответствие макетам.
2. Проверить соответствие брендбуку.
3. В целом составить баг-лист и чек-лист, что можно сделать лучше: сетка, шрифты, цвета и проч. Но так, чтобы не переделывать всё, а локально, малой кровью.
4. Проверить техничку.
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5. Проверить после исправлений попунктно, что всё ок.
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