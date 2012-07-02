Проверить правильность статистики

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт3 заявки113 просмотров

После перехода на новый движок статистика сайта упала в 3 раза (по GoogleAnalytics). Необходимо проверить, правильно ли настроен счетчик статистики и проанализировать посещения за 2 месяца.

Доступы по личке.

Емейл - [email protected], Skype - akhamiankova

13 лет назад
ksuvina
42 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров