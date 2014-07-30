Проверка доступности регистрации на сайте.

Необходим чекер для проверки возможности регистрации на сайте.

Есть сайт на котором при регистрации – выдает ошибку о невозможности зарегистрироваться.

Несколько раз в день в случайное время на сайте возможна регистрация, необходимо что бы оповещало о возможности регистрации звуковым сигналом.

Любой способ реализации. Более подробно в ТЗ.

Срок выполнения 1 сутки.