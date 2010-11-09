Проверка небольшого сайта

Тестирование сайтовЗавершен4 заявки189 просмотров
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Необходимо провести аудит сайта на предмет косяков в плане SEO оптимизации. Проблема заключается в том, что сайт не индексируется Яндексом, переписка с Платоном сводится к формулировке

"В данный момент Ваш сайт не полностью удовлетворяет нашему понимаю качественных сайтов. Продолжайте наполнять уникальным контентом и развивать Ваш сайт. Он будет представлен в поиске большим количеством страниц, если станет соответствовать нашему пониманию качественных сайтов". Сейчас сайт максимально разукомлектован, все подозрительные материалы отключены. Нужно разобраться в причинах бана и выявить все SEO косяки.

Адрес сайта http://www.reklama-promo.ru

13 лет назад
shaitanat
Кирилл 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
ReDy
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
$1
1 день
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