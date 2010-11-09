Проверка небольшого сайта

Необходимо провести аудит сайта на предмет косяков в плане SEO оптимизации. Проблема заключается в том, что сайт не индексируется Яндексом, переписка с Платоном сводится к формулировке

"В данный момент Ваш сайт не полностью удовлетворяет нашему понимаю качественных сайтов. Продолжайте наполнять уникальным контентом и развивать Ваш сайт. Он будет представлен в поиске большим количеством страниц, если станет соответствовать нашему пониманию качественных сайтов". Сейчас сайт максимально разукомлектован, все подозрительные материалы отключены. Нужно разобраться в причинах бана и выявить все SEO косяки.

Адрес сайта http://www.reklama-promo.ru