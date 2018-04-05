Провести тест сайта и сделать скриншот

$4
Тестирование сайтовЗавершен4 заявки216 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Заплачу двести рублей за тестирование сайта и скриншот.

Нужно будет зайти на сайт и выполнить ряд действий по инструкции.

В среднем задание занимает 15 минут.

Да, для работы у вас должны быть:

1) пластиковая карта или ЯД;

2) электронная почта;

3) телефон с номером;

4) репутация на сайте;

Напишите мне в комментарий "хочу сделать", а я создам вам сделку и вышлю инструкцию.

Если есть вопросы - пишите в комментарий, отвечаю.

6 лет назад
FourteenLab
Дмитрий 
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
qlabbby
41 годБеларусь
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$4
1 день
Великолепно отработали! быстро, чётко и без проволочек! Рекомендую
Отличный заказчик: чёткое задание, своевременная оплата. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Тестер на сайт

    Нужны несколько человек для тестирования ресурса. Работа разовая - необходимо будет зарегистрироваться и проклацать все кнопки, оценить весь функционал (там его не много) - по окончании тестирования написать свое мнение и что нужно исправить. В ...

    Тестирование сайтов30 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дипломная работа

    Предмет:Информатика и вычислительная техника Тема: Создание программы мониторинга сетевой активности кафедры  Работа требование: Программа мониторит сетевые пакеты, раз в сутки кидает данные в базу, так же при посещении сайтов из списка ( который придумаешь сам ) так же ...

    Тестирование сайтовнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Тестирование веб-приложения

    Функциональное тестирование веб-приложения, тестирование верстки  Нужен специалист, который 2 месяца будет помогать тестировать веб-приложение. Приложение состоит из: API, Фронтэнд, Админка. Команда работает по Scrum, нужно встроиться в процесс и к концу спринта протестировать все задачи. Нужны навыки функционального тестирования ...

    Тестирование сайтов13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Провести тест сайта и сделать скриншот

    $4

    Добрый день! Заплачу двести рублей за тестирование сайта и скриншот. Нужно будет зайти на сайт и выполнить ряд действий по инструкции. В среднем задание занимает 15 минут. Да, для работы у вас должны быть: 1) пластиковая карта или ЯД; 2) ...

    Тестирование сайтов15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поиск "опеки" для сайта www.podruzhnic.top

    Мой сайт [url=http://www.podruzhnic.top]www.podruzhnic.top[/url] СМС PrestaShop.Многие люди занимались сайтом. Кое-чего делали. Потом то, что было сделано не работало.Потом другие доделывали.  Хочу что бы сайт не ходил по рукам кусками.  Поэтому ищу программиста для комплексной опеки над сайтом  сейчас ...

    Тестирование сайтов5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Протестировать детский сервис ( от 6 до 14 лет)

    В рамках запуска нового развивающего проекта для детей требуется несколько тестеров с детьми. Основная задача протестировать сервис, дать обратную связь. Работу оплачиваем + дарим годовую подписку на сервис.

    Тестирование сайтов16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Юзабилити аудит сайта.

    Шаблонные ответы не рассматриваю. После редизайна необходим аудит юзабилити интернет-магазина детской одежды. Потестить юзабилити и ошибки, тест в различных браузерах и через мобильную версию, протестировать различные сценария поведения пользователя на сайте.   По результатам предоставить подробный ацдит юзабилити. Сроки и ...

    Тестирование сайтов12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Тестирование юзабилити интернет-магазина

    Автоответы не рассматриваю Всем доброго дня или ночи!!! после редизайна необходимо протестировать юзабилити интернет-магазина Необходимо составить экспертное мнение с конкретными оценками, доводами и предложениями. Вы должны иметь опыт в оценки юзабилити.

    Тестирование сайтов14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Тестировать приложение объявлений под Android с PlayMarket

    $1

    Тестировать приложение объявлений под Android с PlayMarket В приложении скриншоты приложения, которое нужно тестировать. Задача - выявить слабые стороны, предложить улучшения. Оплата символическая или пополнение внутреннего баланса на сумму 10 у.е. в эквиваленте USD Адрес АПК [url=https://play.google.com/apps/publish/artifact/download?artifact=4616825328460837427]https://play.google.com/apps/publish/artifact/download?artifact=4616825328460837427[/url]

    Android
    Тестирование сайтов9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад