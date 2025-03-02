Задача:



1. Редизайна визуальной части существующего сайта



Создание сайта-визитки компании с разделами о деятельности, контактах и пр., а также интеграцию личного кабинета сотрудников.



2. Раздел для внутреннего пользования сотрудников

В личном кабинете нужен динамический календарь, который можно легко редактировать без знаний кода (то есть через удобный интерфейс администратора).



- Верстка + разработка функциональности для авторизованных сотрудников.



- Бюджет обговаривается



- Есть конкретные референсы того, что примерно хотим получить



- Ниша : Технические системы для предприятий (если это важно)





Ждем ваши отклики для дальшейего обсуждения