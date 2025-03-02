Сайт визитка + личный кабинет для сотрудников

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт18 заявок147 просмотров

Задача:

1. Редизайна визуальной части существующего сайта

Создание сайта-визитки компании с разделами о деятельности, контактах и пр., а также интеграцию личного кабинета сотрудников.

2. Раздел для внутреннего пользования сотрудников
В личном кабинете нужен динамический календарь, который можно легко редактировать без знаний кода (то есть через удобный интерфейс администратора).

- Верстка + разработка функциональности для авторизованных сотрудников.

- Бюджет обговаривается

- Есть конкретные референсы того, что примерно хотим получить

- Ниша : Технические системы для предприятий (если это важно)


Ждем ваши отклики для дальшейего обсуждения

Дизайн сайтовДоработка сайтовСоздание сайтов
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andrewshow
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