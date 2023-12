Сделать анализ по сайтам

Необходимо удалить вирус и восстановить работу 2-х сайтов! The requested URL http://www.technogermet.com/ is infected with Trojan-Downloader.JS.Remora.w virus The requested URL http://www.airgraph.ru/ is infected with Trojan-Downloader.JS.Remora.w virus От вас портфолио, сроки, стоимость! оставляйте свои предложения здесь, в личку не писать