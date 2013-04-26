Необходимо провести верстки и функционала интернет-магазина на оси IOs. Пишите у кого есть возможность, условия оговариваем.
Сделать хорошее юзабилити для сайта
На продающий сайт медицинской тематике (одностраничник) требуется сделать качественное юзабилити, порекомендовать более удачные шрифты, внести какие либо правки, оттестировать во всех браузеров под мак ,виндус, планшеты, телефон
Вариант «Вот здесь нужно увеличить шрифт, а здесь сделать заметнее поиск» — не подходит. Все должно быть изложено в письменном виде доступным языком с приведением аргументов, скриншотов, объяснений и т.д.
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