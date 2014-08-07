Сделать вёрстку. Красивое юзабилити двух страниц

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен1 заявка138 просмотров

Сделать красивую вёрстку двух страниц сайта:

http://smofast.com/achievements.php - Достижения.

http://smofast.com/daily_bonus.php - Ежедневный бонус.

11 лет назад
SMMmsk
30 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
45 отзывов

Выбранный исполнитель

IG-M
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$35
1 день
Постоянно заказы даю. Выполнение ++++++
В очередной раз все на высоте! Четкое ТЗ, молниеносная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

IG-M
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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