Создать и заполнить аккаунт на апверке

Надо проанализировать вебвизор на моем аккаунте за последние 3-6 месяцев и сделать вывод на каких этапах люди уходят. Цель поднять конверсию покупок. Аналитику надо будет подтвердить указаниями на какие-то конкретные данные в вебвизоре, чтобы ...