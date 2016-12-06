Протестировать интернет магазин на баги, UX UI И удобство и корректность работы в desktop, mobile, планшет
Создать и заполнить аккаунт на апверке
Создать и заполнить аккаунт на апверке
общение по скайпу
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