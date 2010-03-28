Вредогосный код внизу страницы под счетчиком, не знаю как убрать. http://sunshine-cosmetics.ru Сайт на Joomla.
Тестирование сайта
Протестировать сайт в различных браузерах включая IE6.
Протестировать все доступные функции от регистрации до добавление комментария.
Возможно несколько исполнителей, за адекватные деньги...
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Тестирование сайтов5 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно про анализировать сайт! 1kalyan.com.ua Так же, нужно прописать H1 и H2Завершен15 лет назад
Всем добрый день! если Вам нужна хорошая доска объявлений..готовая для работы..совершенно бесплатно – вот образец http://worldoska.com что нужно в обмен: Доску ...Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Соискателям предлгается протестировать полный рабочий цикл зарубежного сайта. Тематика - фильмы. Необходимо полностью протестировать весь функционал сайта, составить отчет. Желателен опыт тестировки крупных зарубежный веб-проектов. Хороший английский приветствуется.Тестирование сайтов2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $500
Требуется тестировщик для удаленной работы НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ с 10:00 до 19:00 по Москве над действующим крупным web-проектом. Варианты утренней/ночной работы не рассматриваются. Требуется: 1. Тестирование сайта в разных браузерах(FF, IE6-8, Opera, ...Тестирование сайтовнет заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно подправить съехавшие шрифты и картинки на странице сайте, вставить несколько картинок и текст. Работы на 10 минут.Завершен15 лет назад
- $5
Добрый день! Нужна помощь в нахождение вирусов на сайте. Прошу отписаться кто имел дело, dle, и кто может оказать реальную помощь Постоянно после удаления появл. этот скриптЗавершен15 лет назад
Требуется оценить движки 2-х партнерок с позиции партнера (web-мастера) Что требуется. 1) Зарегистрироваться 2) Оценить удобство интерфейсов 3) Составить отчет по цене - сюда, приватки ...Завершен15 лет назад
- $100
Нужен человек который проведёт работу по выяснению: По каким критериям хотмейл поднимает рейтинг аккаунтам... Работа заключается в следующим даётся пачка аккаунтов и надо тестить их по отправке сообщений в ручную или автоматом ...Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Есть сайт финансовой тематики - на нём есть возможность пополнять баланс через мерчанты (Liberty Reserve, Alert Pay и т.п.). Массовые выплаты клиентам начислений. Реферальные начисления и т.п. вещи. Требуется аудит безопасности в ...Завершен15 лет назад