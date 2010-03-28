Тестирование сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен3 заявки226 просмотров

Протестировать сайт в различных браузерах включая IE6.

Протестировать все доступные функции от регистрации до добавление комментария.

Возможно несколько исполнителей, за адекватные деньги...

novostoria.ru

15 лет назад
funkster
43 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 отзывов

Выбранный исполнитель

VIGuY
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$80
1 день
Грамотно провел тестирование. Результатом остался доволен. Жалоб от посетителей стало меньше.
Станислав хороший заказчик! Остался очень доволен!) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.... спасибо вам...

Заявки фрилансеров

VIGuY
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад