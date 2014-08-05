Тестирование сайта

Есть сайт, который находится в разработке- http://test2.phpist.com.ua/main/index

Небольшая часть функционала выполнена, его надо проверить на логику, функциональность, ошибки ввода.

Если какие-то разделы не работаю, это не ошибка они просто еще не реализованы.

Необходимо:

1. Зарегистрироваться.Желательно 2 пользователя

2. Заполнить анкету. Удалить анкету.Редактировать.

3. Добавить дело. Одно коллективное одно индивидуальное. Отредактировать.

Написать с какими трудностями столкнулись, какие ошибки были, в каких местах показался непонятен интерфейс. Оформить в виде документа.

Работы на 30 минут.

Жду заявок.