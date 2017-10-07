Тестирование сайта букмекерской компании

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Закрыт10 заявок215 просмотров

Добрый день. Нужен фрилансер для тестирования сайта. Тематика сайта: "Букмекерской контора". Тех задания нет. Нужен фрилансер, который хорошо разбирается в спорте и делает ставки в букмекерских конторах. 

8 лет назад
glinski777
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров