Убрать вирус с базы касперского.

Есть сайт - поисковик авиабилетов. Не слишком сложный. Нужно тестирование и отчет по юзабилити и багам (если найдете их, конечно). Тестирование должно включать в себя проверку работы сайта (в т.ч. публикацию им коротких сообщений на стенах/страницах ...