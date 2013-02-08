Убрать вирус с базы касперского.

При этом перенести БД + файлы на хосте. А также подключить новую БД на новом хосте к сайту. CMS Joomla. Могу сам залить файлы на хост, чтобы Вам осталось только БД подрубить. Работы минут на 20.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт попал в базу касперского, письмо писали 2 недели назад, вирус удалили давно, нужно максимальным образом посодействовать в вопросе удаления сайта из базы касперского. сайт: all4bath.ru
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