Ускорение работы сайта Вордпресс

$15
Тестирование сайтовЗавершен4 заявки203 просмотра
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Здравствуйте, необходимо провести оптимизацию скорости загрузки страниц, максимально ускорить работу сайта kustorka.ru (скорость ответов), с подробным отчетом: было - стало.

Срок: 1 день

Бюджет: 1000 руб.

9 лет назад
dmitrixxx
Дмитрий 
34 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
Grigorius
Григорий 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$15
1 день
Все четко. Рекомендую.
Все супер) Хороший заказчик) Будем работать)
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