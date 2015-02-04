Ускорение работы сайта Вордпресс

Сайт www.ustanovka-doors.ru Необходимо протестировать сайт на предмет юзабилити с целью: 1. Увеличить число просмотров страниц и время на сайте, уменьшить количество отказов. 2. Сделать сайт более удобным и интересным для посетителя. 3. Дать рекомендации по улучшению, в том числе ...