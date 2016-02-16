Ускорить сайт на wordpress

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Закрыт9 заявок213 просмотров

Сайт онлайн журнала тормозит и обрывается. Сделан на вордпрессе. нужно понять откуда идет нагрузка и почему это возникает, а также предложить и реализовать решение. 

WordPress
9 лет назад
winsloy
Иван 
32 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров