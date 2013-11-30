Ищем человека для автоматизированного тестирования с использованием Selenium. Большим плюс будет знание PHP/MySQL или желание его изучать. Навыки: Хорошие навыки в коммуникации с командой разработчиков Понимание жизненного цикла ПО ...
Увеличить количество кликов по ссылкам
Специалист по юзабилити (аудит групп ВК)
Есть группы ВК в них есть описание/наполнение/реферальные ссылки.
Цель - увеличить количество кликов по ссылкам.
Готов хорошо оплатить, если будет результат (его будет легко видно по статистике кликов), можно рассмотреть Безопасную сделку.
Проберы/экспериментаторы проходите мимо, ищем профессионала!
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