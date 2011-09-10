Вирус удалить.

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Закрыт1 заявка148 просмотров

Здравствуйте!

Нужно удалить вирус и закрыть дырку .

Поисковые системы выводят сайт с пометкой.

http://filesportal.org/music/59652-usskij-xit-4-2010.html

Помогите разобраться.

Спасибо!

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14 лет назад
vavalll
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год назад

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