Внести визуальные изменения opencart 1.5.3.1

1. Сортировка товара стандартно что б стояла "Сетка"

2.Под слайд шоу установить такое же меню как и над слайд шоу. только другим цветом (возможно ализариновым красным) что б в это меню я мог добавить "Скоро в продаже", "Спонсорство и благотворительность" и тд. "Как модно"

3. Увеличить текст/название под категорий рис.1 и чтоб писались по длине (это все для всего сайта, и для под, под категорий тоже) чтоб я потом после новой категории не подавал заявки

4.Под вторым меню что сделаете снизу установить картинку- картинки пока нет но можно пустую по всей длине чтоб я потом добавил телефоны, адреса, способы доставки и оплаты

5.Добавить Пункт в меню товары со скидкой и чтоб сюда подгонялись все товары с модуля Акция