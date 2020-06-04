Восстановить сайт

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Закрыт9 заявок527 просмотров

Нужно восстановить корректную работу сайта.

Сайт не работает, служба хостинга сообщила, что https://mcc-transport.pl/ его  взломали - требуется очистка. "Если не удалить вирусные файлы то повторный взлом это только дело времени."  Сколько будет стоить возобновить корректную работу сайта?

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