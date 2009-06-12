Нужно сегодня восстановить работоспособность сайта. После провести проверку данного движка на уязвимости (за отдельную плату). За восстановление работоспособности сайта не более 50$. Цена за проверку на уязвимости обсуждается отдельно. ...
Юзабилити тестирование
Неоходимо протестировать:
а) функционал сайта
б) верстку сайта
в) юзабилити тестирование
г) улучшить навигацию по сайту
д) предложить варианты улучшения
оплата производится по кол-ву замечаний. по 10 рублей за замечание.
нужно 100 замечаний, предложений, пожеланий, правок. называйте как угодно. глаз замылен. анализировать трудно. примеры реализации на сторонних сайтах приветствуются.
оплата по webmoney
Заявки фрилансеров
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