Юзабилити тестирование

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт21 заявка369 просмотров

Неоходимо протестировать:

а) функционал сайта

б) верстку сайта

в) юзабилити тестирование

г) улучшить навигацию по сайту

д) предложить варианты улучшения

оплата производится по кол-ву замечаний. по 10 рублей за замечание.

нужно 100 замечаний, предложений, пожеланий, правок. называйте как угодно. глаз замылен. анализировать трудно. примеры реализации на сторонних сайтах приветствуются.

оплата по webmoney

16 лет назад
infodesign
Анна 
42 года
20 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров