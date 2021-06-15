Защита сайта от взлома.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен1 заявка80 просмотров

Необходио защитить сайты от взлома.

Почистить от вредоносного кода, если имеется (без ущерба внешнему виду)

3 сайта.

Сайты в личку исполнителю

4 года назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

kuzmit4
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$100
1 день
Все выполнено оперативно. Большое спаибо за помощь в решении нашего вопроса. Все было разъяснено, описано. Сайты были "полечены", восстановлены. На все вопросы терпелво предоставлены ответы. 5 из 5. Продолжили сотрудничество.
Хороший заказчик, работать понравилось, всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

kuzmit4
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
ТОП-5
Тестирование сайтов

  • Похожие заказы

  • Необходимо ускорить работу сайта

    Здравствуйте. Есть сайт gisys_ru, при анализе скорости сайта вышли такие ошибки. Ссылка на страницу ошибок: https:\\developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fgisys.ru%2F Необходимо исправить данные ошибки и ускорить сайт, чтобы он работал быстрее и внесенные исправления не ...

    Тестирование сайтов7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Тестирование сайта

    Добрый день! Ищу человека для тестирования сайта Что нужно сделать: Проверить сайт по чеклистуПроверить функционал согласно описанию (текстовое или видео)Сравнить верстку с дизайномЗаписать все ошибки и доработки в файл или же ...

    Тестирование сайтов27 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Затестить сайт

    $1000

    Интересуют услуги профи, который сможет не просто оттестировать сайт, но и предложить варианты для повышения конверсии. Грубо говоря нужен Digital маркетолог с примерами релевантных кейсов. Сайт arteva.ru. Предлагайте бюджет и сроки. Предоплата готова.

    Тестирование сайтов11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка no-code инструмента для проведения тестирования

    Необходимо разработать инструмент, позволяющий кандидату проходить тестирование за ограниченное время с десктопа и мобильных устройств, а заказчику получать результаты тестирования. Вход на тестирование предоставляется по уникальному коду для каждого тестируемого

    Тестирование сайтов2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Найти ошибку в robots.txt на bitrix

    Добрый день! Нужно найти ошибку в robots.txt для сайта на битриксе dezishop.ru. В админке сайта и при просмотре файла robots на хостинге разрешено индексирование всего сайта (см вложение). Однако ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад