Расшифровать видеоинтервью

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт22 заявки207 просмотров

Нужно расшифровать видеоинтервью, по длительности - 60 минут, оплату согласуем с исполнителем.

5 месяцев назад
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