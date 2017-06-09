Расшифровка аудиозаписей.

$90
ТранскрибацияЗакрыт113 заявок920 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры и те, кто просто не против подработать в свободное время. После отпуска, у меня скопилось множество работы, которую я физически не успеваю сделать. По этому, решил прибегнуть к посторонней помощи, дабы разгрузить завал, который образовался за 3 недели моего отсутствия.

Что я имею? 19 аудиозаписей, сделанных на диктофон, продолжительностью от 20 до 45 минут. Это интервью, которые брали журналисты у различных людей, для последующего написания статей и публикации в газете. Манера общения: вопрос-ответ. Мне необходимо именно в такой манере перенести это в печатный текст. Вступление, вопрос-ответ, заключение.

Пример: Сегодняшнее интервью мы берем у директора местного торгового центра,  который построил детские площадки по всему району нашего города...

Как вас зовут?

-Петр Михайлов.

Как давно вы живете в нашем городе?

-Около 20 лет, переехал сюда..

Все это будет отчетливо слышно, без искажения и шумов. Интервью записывались на профессиональное оборудование. Мне необходимо грамотное изложение с переносом всей сути разговора, а не машинальное копирование всего, что вы слышите на записи. По этому, если вы не умеете заниматься подобного рода деятельностью, попрошу не тратить наше общее время и оставить работу людям, которые знают свое дело.

Срок выполнения работы — 5 дней. Этого достаточно, что бы ознакомиться с материалом и качественно изложить суть.

7 лет назад
vitkuzzn
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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