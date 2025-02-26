Расшифровка аудиозаписи

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт7 заявок371 просмотр

Нам нужна расшифровка аудиозаписи, это обычное интервью. Цену и сроки согласуем с исполнителем

Транскрибация аудио
месяц назад
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