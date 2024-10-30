Необходимо выполнить транскрибацию 11-минутного аудио с выделением авторов в диалоге. Каждый персонаж должен быть обозначен, чтобы было понятно, кто говорит. Готовый текст нужно предоставить в формате Word. Ссылка на аудио будет передана исполнителю.