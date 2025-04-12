Расшифровка интервью

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Открыт36 заявок322 просмотра

Требуется расшифровка интервью, оплату и сроки согласуем с исполнителем

Транскрибация аудио
21 день назад
Илья
месяц в сервисе
Был
3 дня назад

Заявки фрилансеров

Дарья
 
18 лет
2 дня в сервисе
Была
2 дня назад
2 дня назад
Виктория
 
47 лет
5 дней в сервисе
Была
13 часов назад
3 дня назад
Ерназ
 
27 лет
5 дней в сервисе
Был
4 дня назад
4 дня назад
Дарья
 
20 лет
5 дней в сервисе
Была
5 дней назад
5 дней назад
Ігор
 
26 лет
8 дней в сервисе
Был
день назад
8 дней назад
Юлия
 
19 лет
5 лет в сервисе
Была
день назад
9 дней назад
Виктория
 
21 год
9 дней в сервисе
Была
8 дней назад
9 дней назад
Ольга
 
40 лет
11 дней в сервисе
Была
4 дня назад
10 дней назад
Евгений
 
23 года
11 дней в сервисе
Был
11 дней назад
11 дней назад
Евгений
 
22 года
месяц в сервисе
Был
2 дня назад
13 дней назад
Евгения
 
30 лет
18 дней в сервисе
Была
17 дней назад
17 дней назад
Олена
 
20 лет
24 дня в сервисе
Была
2 дня назад
18 дней назад
Алима
 
34 года
18 дней в сервисе
Была
3 дня назад
18 дней назад
Айдан
 
36 лет
18 дней в сервисе
Был
16 дней назад
18 дней назад
Карина
 
36 лет
25 дней в сервисе
Была
12 дней назад
18 дней назад
Яна
 
28 лет
2 года в сервисе
Была
9 дней назад
18 дней назад
Евгений
 
20 лет
18 дней в сервисе
Был
17 дней назад
18 дней назад
Валентин
 
25 лет
месяц в сервисе
Был
5 дней назад
19 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
19 дней назад
Наталья
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
2 дня назад
3 отзыва
19 дней назад
Альбина
 
21 год
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
19 дней назад
Асія
 
38 лет
месяц в сервисе
Была
7 дней назад
19 дней назад
Елизавета
 
18 лет
19 дней в сервисе
Была
16 дней назад
19 дней назад
Антон
 
33 года
20 дней в сервисе
Был
15 дней назад
19 дней назад
Нэрмин
 
19 лет
25 дней в сервисе
Была
15 дней назад
20 дней назад
Альона
 
32 года
месяц в сервисе
Была
3 дня назад
20 дней назад
Инна
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
2 дня назад
20 дней назад
Наталья
 
41 год
25 дней в сервисе
Была
9 дней назад
20 дней назад
Олександр
 
41 год
месяц в сервисе
Был
15 дней назад
20 дней назад
Арлан
 
29 лет
месяц в сервисе
Был
15 дней назад
21 день назад
Владимир
 
33 года
4 года в сервисе
Был
13 дней назад
21 день назад
Виктория
 
27 лет
месяц в сервисе
Была
11 часов назад
21 день назад
Гулайым
 
28 лет
23 дня в сервисе
Была
16 дней назад
21 день назад
Альмири
 
23 года
21 день в сервисе
Был
20 дней назад
21 день назад
Владимир
 
32 года
24 дня в сервисе
Был
10 дней назад
21 день назад
Ирина
 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
7 часов назад
89 отзывов
21 день назад