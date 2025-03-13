Расшифровка интервью

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Открыт17 заявок81 просмотр

Рaсшифровaть 3 интeрвью, срoки, цeну жду в oткликaх. Oпыт рaбoты не вaжeн

Транскрибация аудио
15 часов назад
Иоганн
16 часов в сервисе
Был
3 часа назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
25 лет
6 дней в сервисе
Была
39 минут назад
час назад
Владислав
 
21 год
2 часа в сервисе
Был
2 часа назад
2 часа назад
Ирина
 
56 лет
11 лет в сервисе
Была
5 часов назад
89 отзывов
7 часов назад
Євгеній
 
29 лет
8 часов в сервисе
Был
4 часа назад
8 часов назад
Катя
 
24 года
3 года в сервисе
Была
10 часов назад
10 часов назад
Наталья
 
39 лет
7 дней в сервисе
Была
4 часа назад
12 часов назад
Ольга
 
51 год
9 дней в сервисе
Была
3 часа назад
13 часов назад
Юліан
 
31 год
10 дней в сервисе
Был
2 часа назад
13 часов назад
Максим
 
23 года
3 месяца в сервисе
Был
6 часов назад
14 часов назад
Ольга
 
26 лет
2 дня в сервисе
Была
5 часов назад
14 часов назад
Любов
 
52 года
год в сервисе
Была
4 часа назад
14 часов назад
Наталія
 
46 лет
9 месяцев в сервисе
Была
7 часов назад
2 отзыва
14 часов назад
Юлия
 
22 года
9 дней в сервисе
Была
7 часов назад
15 часов назад
Данил
 
27 лет
15 часов в сервисе
Был
14 часов назад
15 часов назад
Гиоргии
 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 часа назад
21 отзыв
15 часов назад
Константин
 
25 лет
4 дня в сервисе
Был
7 часов назад
15 часов назад
Олександр
 
42 года
2 дня в сервисе
Был
12 часов назад
15 часов назад