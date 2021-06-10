Расшифровка интервью с таймкодами

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен1 заявка247 просмотров

Расшифровать аудиоинтервью для подкаста с установкой меток/ таймкодов каждые 1-2 минуты. Длительность 90 минут.

https://drive.google.com/file/d/1jPuvUyO0OxR31GgcyTb958z3ZacWS-Tu/view?usp=sharing

4 года назад
petrov1c
Дмитрий 
42 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Asasin232
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
$18
2 дня
Escrow
Качественно и в срок, спасибо!
Снова спасибо за очередной интересный заказ! Рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Asasin232
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
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