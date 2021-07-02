Расшифровка интервью с таймкодами

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Завершен1 заявка344 просмотра

Расшифровать 5 интервью длительностью: 50 минут + 52 минуты + 71 минута + 34 минуты + 60 минут

Ссылку на папку с файлами пришлю в переписке.

4 года назад
petrov1c
Дмитрий 
42 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Asasin232
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
$55
5 дней
Escrow
Спасибо, как всегда работа на высоте!
Все отлично, как всегда. Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

Asasin232
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
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