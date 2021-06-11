Расшифровка с таймкодами

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Завершен6 заявок221 просмотр

Расшифровать аудиоинтервью для подкаста с установкой меток/ таймкодов каждые 1-2 минуты. Общаяя длительность двух интервью 60 минут (27 и 33) соответственно.

https://drive.google.com/file/d/1z81dDZA3_H6OaKkKU3yC2qyjsVlVuK2X/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Tj1stkzUfG3I6sb3zKqMeuewh0lYvDaj/view?usp=sharing

4 года назад
petrov1c
Дмитрий 
42 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Asasin232
37 лет
8 лет в сервисе
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$13
1 день
Escrow
Теперь постоянный клиент.
Все отлично!

Заявки фрилансеров

Asasin232
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