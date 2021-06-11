Расшифровка с таймкодами

Расшифровать аудиоинтервью для подкаста с установкой меток/ таймкодов каждые 1-2 минуты. Общаяя длительность двух интервью 60 минут (27 и 33) соответственно.

https://drive.google.com/file/d/1z81dDZA3_H6OaKkKU3yC2qyjsVlVuK2X/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Tj1stkzUfG3I6sb3zKqMeuewh0lYvDaj/view?usp=sharing