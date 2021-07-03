Расшифровать аудиоинтервью для подкаста с установкой меток/ таймкодов каждые 1-2 минуты.

Три аудиофайла:

1. 25 мин - запись только интервьюируемого, то есть 80% примерно

2. Два файла по 49 мин с записями интервьюируемых в трехстороннем интервью, то есть вопросов интервьюера нет. Лучше если расшифровки будут двумя отдельными документами.

Ссылки пришлю следом в сообщениях.