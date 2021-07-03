Требуется субтитровщик для создания субтитров к видео для слабослышащих. Удаленная работа, обучение происходит в процессе. Необходимы хорошее знание русского языка, внимательность и высокая скорость печати. Приветствуется владение 10-пальцевым методом печати.
Расшифровка с таймкодами
Расшифровать аудиоинтервью для подкаста с установкой меток/ таймкодов каждые 1-2 минуты.
Три аудиофайла:
1. 25 мин - запись только интервьюируемого, то есть 80% примерно
2. Два файла по 49 мин с записями интервьюируемых в трехстороннем интервью, то есть вопросов интервьюера нет. Лучше если расшифровки будут двумя отдельными документами.
Ссылки пришлю следом в сообщениях.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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