Расшифровка с таймкодами

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Завершен1 заявка104 просмотра

Расшифровать аудиоинтервью для подкаста с установкой меток/ таймкодов каждые 1-2 минуты.

Три аудиофайла:

1. 25 мин - запись только интервьюируемого, то есть 80% примерно

2. Два файла по 49 мин с записями интервьюируемых в трехстороннем интервью, то есть вопросов интервьюера нет. Лучше если расшифровки будут двумя отдельными документами.

Ссылки пришлю следом в сообщениях.

4 года назад
petrov1c
Дмитрий 
42 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Asasin232
37 лет
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
$12
1 день
Escrow
Спасибо! Быстро и качественно.
Все замечательно! Быстрая выдача материала в работу, быстрая оплата!

Заявки фрилансеров

Asasin232
37 лет
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
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