Расшифровка видео

Нужно сделать расшифровку видео. Ваш опыт работы не важен, но лучше, конечно, чтобы Вы понимали, в чем суть работы. Нужно перевести видео в текстовый формат без оговорок и без повторений, без лишних слов "ну, типа" и т.д. Оплату согласуем с Вами