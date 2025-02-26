Расшифровка видео

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт37 заявок306 просмотров

Нужна расшифровка, есть несколько видео разные по длительности, от 70 до 110 минут. Оплату и сроки выполнения согласуем с исполнителем. Новичков рассматриваем тоже

Транскрибация аудио
2 месяца назад
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