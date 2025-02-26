Требуется расшифровка четырех видеороликов. Ожидается точная транскрибация с возможностью обсуждения цены и сроков выполнения с исполнителем. Идеально подойдет для специалистов в области транскрибации и обработки видео.
Расшифровка видео
Нужна расшифровка, есть несколько видео разные по длительности, от 70 до 110 минут. Оплату и сроки выполнения согласуем с исполнителем. Новичков рассматриваем тоже
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