Расшифровка видео интервью

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Закрыт25 заявок165 просмотров

Нам нужна расшифровка видео интервью, сроки сдачи и оплату обговорим с исполнителем. Тематика про телефоны

Транскрибация видео
2 месяца назад
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