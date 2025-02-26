Необходимо расшифровать два видео. Цены и сроки будут обсуждены с исполнителем. Открыты для новичков, готовых к выполнению задачи. Подавайте заявки.
Расшифровка видео интервью
Нужно расшифровать 3 видео интервью, оплату и сроки выполнения согласуем с исполнителем
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