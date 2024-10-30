Сделать транскрибацию аудио 11 минут

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт57 заявок513 просмотров

Приветствую. Необходимо сделать транскрибацию аудио с выделением автора в диалоге, например.

Персонаж 1 и далее текст, Персонаж 2 и также транскрибация того, что он говорил. Для того чтобы можно было определить автора текста. Текст передать в формате Word. Аудио файл тут не прикрепляется, поэтому пришлю ссылку исполнителю, так как за ссылки в задании блокируют. Длина аудио 11 минут

Microsoft Word
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labirinth
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