Приветствую. Необходимо сделать транскрибацию аудио с выделением автора в диалоге, например.

Персонаж 1 и далее текст, Персонаж 2 и также транскрибация того, что он говорил. Для того чтобы можно было определить автора текста. Текст передать в формате Word. Аудио файл тут не прикрепляется, поэтому пришлю ссылку исполнителю, так как за ссылки в задании блокируют. Длина аудио 11 минут