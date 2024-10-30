Ищем исполнителя для транскрибации 10 видео/аудио интервью. Открыты к предложениям по цене. Приветствуем как опытных транскрибаторов, так и новичков. Задача включает создание текстовых файлов на основе предоставленных записей.
Сделать транскрибацию аудио 11 минут
Приветствую. Необходимо сделать транскрибацию аудио с выделением автора в диалоге, например.
Персонаж 1 и далее текст, Персонаж 2 и также транскрибация того, что он говорил. Для того чтобы можно было определить автора текста. Текст передать в формате Word. Аудио файл тут не прикрепляется, поэтому пришлю ссылку исполнителю, так как за ссылки в задании блокируют. Длина аудио 11 минут
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