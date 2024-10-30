Транскрибация аудио и видео 5 штук

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт21 заявка429 просмотров

Есть 5 аудио и видео записей, нужна их транскрибация (расшифровка в текстовый формат word). Слова паразиты можно не писать. Цену согласуем с исполнителем. Дедлайн - чем быстрее, тем лучше:)

5 месяцев назад
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