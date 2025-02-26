Транскрибація аудіо в текст

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт1 заявка36 просмотров

Є аудіозапис інтерв'ю (10 хвилин). Потрібно дослівно переписати в текст. Мова — українська. Потрібна уважність і вміння грамотно оформлювати усне мовлення. Зразок формату надам. Завдання термінове.

Украинский языкТранскрибация аудио
3 дня назад
guest_1746792790473
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3 дня назад

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Ярослав
 
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1 отзыв
3 дня назад