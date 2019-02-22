Транскрибация аудио в текст с диктофона

Здравствуйте! Нужны два транскрибатора из России. Материал для транскриба — записи вебинаров, длительностью примерно от 1,5 до 2,5 часов. Сроки — чем быстрее, тем лучше. В заявке укажите пожалуйста стоимость работы за час вебинара и время выполнения одного 2-х ...