Транскрибація аудіо-записів українською мовою

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Є аудіофайли, записи інтерв’ю, які потрібно перевести в текст. Загалом близько 3-х годин по часу. Потрібно зробити сьогодні. Запропонуйте, будь ласка, вартість проекту з розрахунку на терміновість.

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yuri_bilinsky
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Юлия
 
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Александр
 
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