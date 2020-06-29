Сделать текст из аудио записей. Пожалуйста нужно сделать до завтра !!!
Транскрибація аудіо-записів українською мовою
Є аудіофайли, записи інтерв’ю, які потрібно перевести в текст. Загалом близько 3-х годин по часу. Потрібно зробити сьогодні. Запропонуйте, будь ласка, вартість проекту з розрахунку на терміновість.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Транскрибация235 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется транкрибация видеоконференции 40 минут из Zooma. Файл будет предоставлен конечному исполнителю из Google Docs.Транскрибация1 исполнительЗакрыт5 лет назад
- $10
Требуется расшифровать два часа аудиозаписи. Интервью хорошего качества. Надо сделать срочно. Возьму несколько исполнителей исходя из расчета стоимости 5р/минута записи. Пишите в любое время.Транскрибация3 исполнителяЗакрыт5 лет назад
- $30
Перевод аудио в текст ща 5 часовТранскрибация4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $3
нужны транскрибаторы для расшифровки аудио и видео файлов в текст. Час расшифрованного материала - 200р. Оставляйте контактыТранскрибация262 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $31
Требуется расшифровать интервью с идентификацией и расстановкой тайм-кодов. Качество хорошее. Стоимость 5 рублей за минуту записи. Общая продолжительность 6 часов. Возьму несколько исполнителей. Цена указана за весь объем. Пишите круглосуточно.Транскрибация10 исполнителейЗавершен5 лет назад
Мне нужно транскрибация рекламы Билайн, Мегафон и Мтс с 2017 до 2020 года. Профессионально для бакалаврской работыТранскрибация117 заявокЗакрыт5 лет назад
- $2
транскрибация 10 минутного аудиоТранскрибация1 исполнительЗавершен5 лет назад