Транскрибация аудиозаписи суда

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Закрыт1 заявка424 просмотра

День добрый! Необходима транскрибация аудиозаписи судебного заседания. Возьметесь ли за заказ? 

4 года назад
guest_16239148452466
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
116 отзывов
4 года назад
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Транскрибация

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