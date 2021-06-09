Необходимо расшифровать разговор нескольких человек на тему бизнеса. Длительность - 20 мин. Запись разговора в скайпе, качество записи хорошее. Срок выполнения задания КРИТИЧЕН. Срок предоставления выполненного задания 06.00 по Москве сегодня 17.06.2021. Расшифровку необходимо ...
Транскрибация аудиозаписи суда
День добрый! Необходима транскрибация аудиозаписи судебного заседания. Возьметесь ли за заказ?
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