Требуется выполнить расшифровку интервью и подготовить текст в формате Word. Условия оплаты обсуждаются в откликах. Идеальный кандидат имеет опыт транскрибации и внимателен к деталям.
Транскрибация фокус группы и интервью
У нас есть фокус-группа 2ч и интервью 1ч, нужна расшифровка обеих записей, цена по курсу 0.2usd за минуту. Новичок или опытный - не имеет значения. Если у вас нет компьютера - откликаться не нужно
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