Необходимо транскрибировать 90-минутное интервью с четким звуком. Запись без помех, требуется точная передача всех слов. Оплата будет произведена на карту.
Транскрибация песни
Нужен текст песни на украинском
Заявки фрилансеров
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