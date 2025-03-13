Транскрибация видео

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт11 заявок86 просмотров

Нужно сделать дословную расшифровку видеозаписи на русском языке.
Продолжительность видео: 35 минут.
Качество звука хорошее, речь разборчивая.
Требования:

Точная передача сказанного (без сокращений и интерпретаций)

Указание говорящих (если в кадре несколько человек)

Готовый текст в формате .docx или .txt

Транскрибация видео
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