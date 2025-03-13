Нужно сделать дословную расшифровку видеозаписи на русском языке.

Продолжительность видео: 35 минут.

Качество звука хорошее, речь разборчивая.

Требования:



Точная передача сказанного (без сокращений и интерпретаций)



Указание говорящих (если в кадре несколько человек)



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