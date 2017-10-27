Транскрибация видео

Требования - работу нужно выполнить очень быстро (к понедельнику). Важна именно скорость. Ориентировочно будет порядка 5-10 часов видео. На данный момент готово только одно (порядка 2 часов): https://www.youtube.com/watch?v=dOqHoCgoqTk.

Вопросы Александры (женщина, задающая вопросы, в клетчатой рубашке в бело-розовую клетку) можно особо тщательно не транскрибировать, так, просто основной смысл передавать. А вот ответы - транскрибировать полностью, как есть, кроме всяких оговорок, слов-паразитов если будут и всего лишнего. Никакой литературной обработки не надо - просто транскрибировать и выдать файлом.