Транскрибация видео

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Закрыт3 заявки166 просмотров

Требования - работу нужно выполнить очень быстро (к понедельнику). Важна именно скорость. Ориентировочно будет порядка 5-10 часов видео. На данный момент готово только одно (порядка 2 часов): https://www.youtube.com/watch?v=dOqHoCgoqTk.

Вопросы Александры (женщина, задающая вопросы, в клетчатой рубашке в бело-розовую клетку) можно особо тщательно не транскрибировать, так, просто основной смысл передавать. А вот ответы - транскрибировать полностью, как есть, кроме всяких оговорок, слов-паразитов если будут и всего лишнего. Никакой литературной обработки не надо - просто транскрибировать и выдать файлом.

8 лет назад
pnikven
39 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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